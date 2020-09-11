Буславец о возобновлении импорта электроэнергии из РФ: Недопустимо даже в мыслях
И.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что выступает против возобновления импорта электроэнергии из РФ и Беларуси - по ее словам, это плохо повлияет на все отрасли, которые задействованы в энергетике.
Об этом она сказала на брифинге 11 сентября.
"В случае открытия импорта электроэнергии из России и Беларуси "Энергоатому" и тепловой генерации придется сократить производство. Это будет отрицательным мультипликативным эффектом на все отрасли, которые задействованы в энергетике", - подчеркнула и.о. министра.
"Я даже не хочу рассматривать, что такое будет (возобновление импорта электроэнергии - ред.). Недопустимо даже в мыслях вспоминать об импорте электроэнергии из России или Белоруссии", - сказала Буславец на брифинге.
Напомним:
НКРЭКУ на заседании 8 апреля приняла постановление о действиях участников рынка электроэнергии в период карантина, которым, в частности, полностью запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.
"Мы долго советовались и решили в связи с ситуацией в стране аннулировать годовые аукционы, аукционы по распределению пропускной способности, и ограничить к нулю (то есть фактически отменить) месячные и дневные аукционы.
Принимаем это решение в связи с карантинной ситуацией в стране. Каждый доллар должен оставаться в стране", - заявил глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua