Буславец о возобновлении импорта электроэнергии из РФ: Недопустимо даже в мыслях

И.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что выступает против возобновления импорта электроэнергии из РФ и Беларуси - по ее словам, это плохо повлияет на все отрасли, которые задействованы в энергетике.

Об этом она сказала на брифинге 11 сентября.

"В случае открытия импорта электроэнергии из России и Беларуси "Энергоатому" и тепловой генерации придется сократить производство. Это будет отрицательным мультипликативным эффектом на все отрасли, которые задействованы в энергетике", - подчеркнула и.о. министра.

"Я даже не хочу рассматривать, что такое будет (возобновление импорта электроэнергии - ред.). Недопустимо даже в мыслях вспоминать об импорте электроэнергии из России или Белоруссии", - сказала Буславец на брифинге.

Напомним:

НКРЭКУ на заседании 8 апреля приняла постановление о действиях участников рынка электроэнергии в период карантина, которым, в частности, полностью запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

"Мы долго советовались и решили в связи с ситуацией в стране аннулировать годовые аукционы, аукционы по распределению пропускной способности, и ограничить к нулю (то есть фактически отменить) месячные и дневные аукционы.

Принимаем это решение в связи с карантинной ситуацией в стране. Каждый доллар должен оставаться в стране", - заявил глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк.

Экономическая правда