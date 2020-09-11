Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

11 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:45 установились на уровне 27,92 - 27,94 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,92 - 27,94 гривни;

Евро - 33,11 - 33,14 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,78 - 27,97 гривни. Евро покупают по 32,64 гривни, продают по 33,10 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,85 - 27,93 гривни, евро - 32,84 - 32,99 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,83 - 27,92 гривни, евро - 32,81 - 32,96 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 0,5 копейки, установив его на 11 сентября на уровне 27,835 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,97 грн (на 10 сентября - 32,77 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

11 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.

Экономическая правда