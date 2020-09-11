Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
11 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:45 установились на уровне 27,92 - 27,94 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,92 - 27,94 гривни;
Евро - 33,11 - 33,14 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,78 - 27,97 гривни. Евро покупают по 32,64 гривни, продают по 33,10 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,85 - 27,93 гривни, евро - 32,84 - 32,99 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,83 - 27,92 гривни, евро - 32,81 - 32,96 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 0,5 копейки, установив его на 11 сентября на уровне 27,835 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,97 грн (на 10 сентября - 32,77 гривни).
Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.
11 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua