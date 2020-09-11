Минэкологии не поддерживает инициативу Минэнерго об отсрочке плана по сокращению выбросов

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов не поддерживает инициативу Министерства энергетики об отсрочке выполнения Национального плана сокращения выбросов от больших сжигательных установок.

Об этом заявил министр экологии Роман Абрамовский передает Интерфакс-Украина.

"Конечно, мы не поддерживаем такие безаппеляционные заявления Минэнерго и выступаем за постепенное снижение выбросов. Мы не можем отступать от своих обязательств", – сказал Абрамовский на слушаниях комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС по Euroрean Green Deal в пятницу.

При этом он отметил, что необходимо провести консультации с Минэнерго по этому вопросу. "Позиция министерства базируется на защите окружающей среды", – подчеркнул министр.

Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от существующих больших сжигательных установок, номинальная мощность которых составляет 50 МВТ и больше, а первое разрешение на выбросы или на проектирование установки выдано до 1 июля 1992 года.

Напомним:

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности просит отсрочить имплементацию законодательства ЕС в украинское, в частности в части защиты окружающей среды.

"Директивы ЕС о соответствии требованиям по выбросам в воздух требует около 185 млн долларов инвестиций в модернизацию предприятий стекольной отрасли", - говорится в письме. Отмечается, что значительно больше денег (миллиарды) потребует модернизация химической, горнорудной и металлургической отраслей, что "для части заводов означать прекращение деятельности".