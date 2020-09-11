Танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска

Танкер Delfi, который ранее затонул возле одесского пляжа "Дельфин", отбуксировали в порт Черноморска (Одесская обл.), где будет решаться его дальнейшая судьба.

Об этом сообщается на сайте Одесского горсовета.

"Управлению инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета поручено обследовать берегозащитные сооружения в районе аварии, принять меры по расчету нанесенного городу ущерба", - говорится в сообщении.

В то же время глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook уточнил, что процесс транспортировки судна в порт Черноморска занял больше 8 часов.

"По плану, танкер поднимут на берег для дальнейшей работы. Это очень кропотливый процесс, который продлится еще некоторое время", - добавил он.

Напомним:

10 сентября судно Delfi, которое село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019, забрали с пляжа.

22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

В тот же день анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.

Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.

Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

Экономическая правда