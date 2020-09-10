Шмыгаль надеется, что госбюджет-2021 примут вовремя

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин представит и подаст проект госбюджета-2021 15 сентября, он надеется, что госбюджет примут вовремя.

Об этом Шмыгаль сказал на брифинге во время рабочей поездки в Херсонскую область, передает "Интерфакс-Украина".

"15 сентября, как это предусмотрено законом, Министерство финансов подаст в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, их сегодня дорабатывают и дискутируют", - отметил премьер.

По его словам, проект бюджета будет представлен перед подачей в парламент.

Напомним:

Госбюджет-2021 еще окончательно не сформирован, предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022 году и 3% в 2023 году.

Уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 миллиардов гривень, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет, ранее заявил премьер Шмыгаль.

Шмыгаль заверил, что "никакой" дыры "в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП.

Экономическая правда