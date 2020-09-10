Приватбанк с 1 октября снижает тарифы для бизнеса

Приватбанк с 1 октября снижает тарифы для предпринимателей и юрлиц за прием наличных в терминалах самообслуживания и отменяет тарифы на послеоперационное обслуживание.

Об этом говорится в сообщении банка.

В частности, с 1 октября снизят с 7 до 5 грн тарифы за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания, независимо от суммы зачисления.

Тариф за внесение наличных через кассу банка установили на уровне 20 грн независимо от суммы зачисления.

При этом, тариф за снятие наличных с корпоративных карт и карт "Ключ к счету" составит 1% - для стимулирования безналичных операций и cashless.

А тариф за нецелевое пополнение наличными корпоративных карточек и карточек "Ключ к счету" - 0,5%.

Также банк отменяет тарифы на послеоперационное обслуживание - проведение операций по окончании банковского дня. Тариф за проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках утвержден на уровне среднерыночных и составит 3 грн за платеж. А тариф на внутрибанковские платежи остается бесплатным.

"В текущей посткарантинний реальности мы делаем более привлекательным обслуживание по дистанционным каналам, чтобы заботиться о здоровье клиентов и сотрудников", - заявил руководитель дирекции МСБ Приватбанка Евгений Заиграев.

Экономическая правда