Deutsche Bank: Глобализацию заменит эпоха беспорядка

Эпоху глобализации, которая длилась 40 лет, заменит "век беспорядка", главными характеристиками новой эпохи будет "холодная война" между США и Китаем, рост глобального долга и усиление позиций миллениалов.

Об этом говорится в сентябрьском исследовании Deutsche Bank.

В исследовании, в частности, подчеркивается, что "не всякий беспорядок является плохим".

Среди ключевых тем нового времени Deutsche Bank выделяет усиление экономического веса Китая и ухудшение его отношений с США на этом фоне, новый импульс для интеграционных процессов в Европе после пандемии COVID-19, а также дальнейшее распространение политики "вертолетных денег".

"Не всякий беспорядок является плохим. Мы должны подчеркнуть, что новое время не следует воспринимать как причину отказываться от покупки финансовых активов, поскольку новая эпоха принесет масштабные интервенции монетарных властей и ликвидность", - свидчпть авторы исследования.

Но если предыдущая эпоха глобализации ассоциировалась с рекордным совокупным ростом цен на активы, то "век беспорядка" несет угрозу текущим глобальным оценкам, особенно в реальном выражении, предупредили в банке.

Deutsche Bank также заявляет о возможном росте инфляции, усилении экономического неравенства на первых порах постковидной эпохи, но в дальнейшем - изменение тренда в сторону увеличения налогов с богатых, усиления конкуренции между поколениями, роста обеспокоенности вопросами изменения климата и новой технологической революции.

Экономическая правда