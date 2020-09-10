Пострадавшие от засухи фермеры Одесской области просят финпомощи у Кабмина

Фермеры Бессарабии обещают перекрыть трассы, если не будет помощи от государства из-за засухи.

Об этом сообщила пресс-служба ВС "Всеукраинский Конгресс Фермеров", пишет agronews.ua.

Причина - отсутствие помощи от государства аграриям из-за засухи, которая продолжается в регионе уже второй год подряд.

"Чтобы посеяться прошлом году мы взяли кредиты на удобрения, семена, солярку. Все имущество сейчас заложенное еще с прошлого года. Нас никто не обращает внимания. К нам приезжали все: и Тарас Высоцкий (заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства) трижды был сам министр и губернатор, но результата нет. Приезжают и рассказывают, что нет схемы выплаты", - объясняет фермер Александр Пересудько.

По словам аграриев, сейчас Кабмин пообещал им подготовить программу о компенсации страхования. В теории это выглядело бы так: страхование будет стоить 300-400 грн. за гектар и 50% должны компенсировать.

Сейчас в регионе уже погибли от 80% до 100% озимых, теперь продолжают гибнуть яровые культуры. Хозяйства уже остались без подсолнечника, проса и кукурузы.

Председатель ассоциации фермеров Бессарабии Алла Стоянова рассказывает, что ситуация катастрофическая:

"Засуха была с 2019 года. Еще с 2018 года аграрии вошли в кредиты для посевной в 2019 года. Ожидали, что затянув пояса в 2020 году, станут на ноги, но попали в ловушку: выложились на полную, денег на счетах нет, склады пустые, в полях все сгорело, арендную плату пайщикам заплатить не с чего, налоги - не с чего".