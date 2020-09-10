"Укрзализныця" запускает "пилот" по централизации диспетчерского управления поездами
Четверг, 10 сентября 2020, 11:37
"Укрзализныця" на базе филиала "Южная железная дорога" запускает пилотный проект по централизации диспетчерского управления движением поездов.
Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак на своем Telegram-канале.
"Будем иметь более эффективное управление движением и устраним дублирование функций. Уже разработана информационная карта, которая показывает грузовую работу станций (погрузки/выгрузки) и автоматически обновляться еженедельно", - подчеркнул он.
Экономическая правда
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