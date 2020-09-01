В Испании зафиксировали худший туристический сезон в истории

Испанский туристический сектор переживает самый сложный год в своей истории: в июле зафиксировано на 75% меньше туристов, чем год назад.

Об этом сообщает El Pais.

В июле, который считается пиком туристического сезона, в Испанию приехали 2 464 441 иностранных путешественников, согласно данным Национального института статистики, опубликованным во вторник. Это на 75,04% меньше, чем в тот же период год назад.

Иными словами, несмотря на открытие внешних границ, страну посетило на 7,4 миллиона меньше иностранных туристов. Это привело к потере доходов в размере почти 9,5 млрд евро.

Больше всего туристов приезжали из Франции - 597 244 человека. Это на 58,4% меньше по сравнению с июлем 2019 года. Далее следуют Германия (432 302, на 65,2% меньше) и Великобритания (377 886, на 82,5% меньше).

Ожидается, что август будет таким же или даже более сложным месяцем, учитывая ограничения и предупреждения для поездок в Испанию, сделанные тремя странами.

Что касается расходов иностранных туристов в Испании, то в июле они оставили 2,5 млрд евро, что значительно меньше 11,9 млрд евро в том же месяце 2019 года. Обвал был заметным - 79,48%.

Кроме того, средние дневные расходы на одного туриста также упали до 123 евро, что на 23% меньше, чем год назад. В то же время увеличилась средняя продолжительность поездок, которая составила 8,09 дня по сравнению с 7,55 дня в июле 2019 года.

Европейская правда