Twitter провел переговоры о возможной покупке TikTok

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры с TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможной покупке.

Источники: The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Bloomberg. The Verge

Детали: По данным WSJ, компания заинтересована только в американском сегменте соцсети TikTok.

Издание отмечает. что Twitter почти наверняка потребуется помощь других инвесторов, если компания решится приобрести долю в TikTok, так как рыночная капитализация Twitter близка к $29 млрд, а цена за успешную соцсеть может достигать $30 млрд.

В ответ просьбу прокомментировать переговоры с Twitter, представитель TikTok заявил, что компания не комментирует "рыночные слухи", сообщает Bloomberg.

Телеканал CNBC ранее сообщал, что компания Microsoft также рассматривает возможность покупки TikTok и готова заплатить от $10 млрд до $30 млрд.

Напоминаем:

Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.

В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечается, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США. Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.

1 августа СМИ сообщили, что компания Microsoft приостановила переговоры о покупке социальной сети TikTok.

7 августа президент США Дональд Трамп подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok".Указ обязывает американские компании в течение 45 дней прекратить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance.

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