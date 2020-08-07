"Укрзализныця" разработала программу повышения безопасности пассажиров

"Укрзализныця" разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирования так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбы с кражами на вокзалах", - сообщил и.о. председателя УЗ Иван Юрик.

По словам Юрика, указанную программу будет представлено на следующей неделе.

"Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - резюмировал глава Укрзализныци.

Экономическая правда