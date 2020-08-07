В Польше арестовали четвертого фигуранта по делу экс-главы Укравтодора

Суд Варшавы решил поместить под трехмесячный арест Александра Д., еще одного задержанного по делу бывшего министра транспорта Польши и экс-главу Укравтодора Славомира Новака.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польське радіо".

Мужчину, который представляет польскую компанию, занимающуюся управлением инфраструктурными проектам, задержали как четвертое лицо по делу о коррупции и отмывании денег в связи с дорожными инвестициями в Украине.

В тот же день Александру Д. предъявлено обвинение в том, что он предложил 700 тысяч злотых неправомерной материальной выгоды Новаку, который занимал тогда должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. За это ему грозит 12 лет заключения.

"Согласно доказательным материалам, подозреваемые договорились, что Славомир Н. будет незаконно влиять на выбор Укравтодором предложения, составленного компанией Александра Д. Предложение касалось подготовки проектных документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине", - сказала пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

За это, по словам прокуратуры, Александр Д. должен был пообещать Новаку взятку в размере 10% от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро. Обещанную сумму Александр Д. должен был перечислить в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Новака.

По словам следователей, компания Александра Д. получила контракт в Украине, однако не приступила к его выполнению. Также не произошло пересчета обещанного неправомерного вознаграждения.

Напомним, 22 июля Районный суд Варшавы арестовал на три месяца бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака и Яцека П., которого следствие считает его сообщником.

21 июля прокуратура Варшавы предъявила обвинение Новаку в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве к выдаче медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - Укравтодор. Он был назначен и.о. председателя агентства в октябре 2016 года, а в отставку подал в конце сентября 2019 года.