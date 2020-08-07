Компания Новинского подала апелляцию о признании недействительным разрешений на добычу газа

"Аркона Газ-Энергия" (входит в Smart Energy Вадима Новинского) подало апелляцию на решение Окружного админсуда Киева по иску ПАО "Укрнафта" о признании недействительными разрешений на добычу углеводородов на Свистунковско-Червонолуцком месторождении.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания опирается на предыдущие действующие решения судов различных инстанций, в том числе и Верховного Суда Украины: он уже рассматривал предмет этого судебного спора, включая силу спецразрешения, в подобном деле в октябре 2019 с участием также ПАО "Укрнафта" и Арконы, и лицензия была признана действительной.

Кроме того, по юридической оценке компании последний иск ПАО "Укрнафта" подано с рядом нарушений, включая пропуск исковой давности, а также включение к иску требования, не является предметом для судебных разбирательств (в частности, протокольное решение рабочей группы Государственной службы геологии и недр Украины ).

"Мы абсолютно уверены в силе лицензии на Свистункивсько-Червонолуцьке месторождение с правовой точки зрения", говорится в сообщении компании.

Напомним:

НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, по которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получила право на пользование недрами на Полтавщине по искусственно заниженной стоимости.

В феврале 2019 года "Схемы" сообщили, что ГПУ саботирует дело в отношении газового бизнеса окружения Порошенко. Журналисты выяснили, что в начале 2018 года целое газовое месторождение в Полтавской области отошло окружению президента Порошенко за бесценок, хотя государство могло получить за него в десять раз больше. Расследовать возможную высокопоставленную коррупцию взялись детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. Также сообщалось, что свое расследование проводили и подчиненные в то время генпрокурора Юрия Луценко. Они отказываясь передать материалы дела в Антикоррупционное бюро по подследственности.

Украинская правда