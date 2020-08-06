Шмыгаль после взрыва в Бейруте поручил проверить, как хранят аммиачную селитру

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине в связи с масштабным взрывом в столице Ливана Бейруте.

Источник: сайт Кабмина

Дословно из документа: "Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений".

Детали: Поручение Шмыгаль дал министру инфраструктуры Владиславу Криклию, председателю Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. председателя Госслужбы по вопросам труда Виталию Сажиенко, председателю Нацполиции Игорю Клименко и председателям областных и Киевской городской госадминистраций.

О результатах проверки они должны проинформировать Кабмин до 15 сентября.

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