Сколько стоит арендовать жилье студенту в Киеве — исследование

В половине районов Киева цены на долгосрочную аренду жилья все еще ниже докарантинного уровня, комнаты сдают за 3-4,5 тысяч гривен в месяц, однокомнатные в "университетских" районах крупных городов стоят от 6500 до 9000 гривен.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Недвижимость за июль 2020 года.

"На рынке долгосрочной аренды, который отреагировал на начало карантина снижением цен на жилье, их уровень постепенно восстанавливается. Однако в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах снять квартиру в июле было преимущественно дешевле, чем в докарантинном феврале. Кроме того, все еще меньше стоят двушки в Голосеево (-6%), на Соломенке (8%) и однокомнатные на Печерске (-9%).

Все еще выгодны для аренды жилья Деснянский, Святошинский и Днепровский районы столицы. В июле 2020 года комнату в первом можно было снять в среднем за 3000 грн в месяц, однокомнатную - за 6700 грн, двухкомнатную - за 8000 грн, что может заинтересовать студентов КНТЭУ. Трешка обойдется в 10 000 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за комнату в Святошинском районе просят 3300 грн, однокомнатная квартира будет стоить на 800 грн больше, чем в Деснянском - в среднем 7500 грн в месяц. Двухкомнатная обойдется в 9500 грн. Трехкомнатную можно снять за 13 000 грн.

"В Днепровском районе также самые выгодные в городе комнаты - за месяц просят примерно 3000 грн. За квартиру нужно будет платить 8000 грн, если она однокомнатная, 10000 грн, если двухкомнатная, и 13 000 грн, если комнат три", - добавляют в OLX Недвижимость.

В Соломенском районе комнаты сдают за 3500 грн, однокомнатные - за 10 000 грн, двухкомнатные - за 12 000 грн.

"По стоимости аренды жилья Голосеевский район - один из самых дорогих в столице, однако, если ваша alma mater находится именно здесь и ездить на учебу через весь город большого желания нет, найти недорогие варианты все же можно. Так, комната обойдется в 3700 грн на месяц, двухкомнатная, арендованная на двоих будет стоить 7500 грн, а трешка для трех - 7570 грн", - говорится в исследовании.

При этом стоимость жилья в "университетских" районах других крупных городов Украины не сильно отличается от столицы.

В частности, в Шевченковском районе Харькова комнату в июле можно было снять в среднем за 3000 грн в месяц, однокомнатную - за 7000 грн, двухкомнатную - за 12 000 грн.

В Днепре больше вузов находится в Центральном районе, где за комнату просят в среднем 2000 грн, за однокомнатную квартиру - 6500 грн, за двухкомнатную - 8000 грн, за трехкомнатную - 11 000 грн.

В Галицком районе Львова предлагают комнаты за 3000 грн в месяц, однокомнатные за 7000 грн, двухкомнатные за 9000 грн и трешки за 12000 грн.

В Приморском районе Одессы, в котором расположено больше всего университетов, можно снять комнату за 3000 грн или однокомнатную за 9000 грн. За двухкомнатную просят в среднем 10 600 грн.

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Экономическая правда