Facebook впервые удалил пост Трампа

Впервые в истории соцсеть Facebook удалила пост президента США Дональда Трампа.

Источник: The Guardian

Детали: Как сообщает издание, публикация президента США содержала видео, в котором он ошибочно утверждал, что дети "фактически неуязвимы перед COVID-19".

В Facebook считают, что пост Трампа нарушал правила соцсети о распространении ложной информации о коронавирусе. Ранее компания подверглась резкой критике за неоднократное разрешение президенту США нарушать правила сообщества.

Дословно: "Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей неуязвима перед COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредной дезинформации".

Напомним:

26 мая соцсеть Twitter впервые подвергла твит президента США проверке.

В том сообщении Трамп утверждал, что голосование по почте якобы способствует подтасовке результатов.

Twitter классифицировал этот месседж как вводящий в заблуждение, после чего Трамп обвинил соцсеть во вмешательстве в предстоящие в ноябре президентские выборы в США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен побороть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США.

Украинская правда