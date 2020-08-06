Uber разрешил сотрудникам работать из дома до 2021 года

Компания Uber 4 августа объявила, что разрешила сотрудникам работать из дома до июня 2021 года, на организацию домашнего офиса штату выплатят по 500 долларов.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителей компании.

"Как компания, построенная на гибком режиме работы, мы хотим предоставить нашей команде гибкость, выбор и более длительную ясность, чтобы они могли планировать заранее", - говорится в заявлении Uber.

При этом, если офисы откроются до июня 2021 года, сотрудники смогут туда вернуться, если им будет комфортно.

В компании добавили, что решение по работе из офиса или из дома не будет учитываться при оценке эффективности работы.

Весной 2021 года Uber пересмотрит свое решение об удаленной работе - сроки могут продлить, но сокращать их не будут.

В то же время о дополнительных выплатах для водителей не сообщается.

Напомним:

Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, сократит еще около 3 тыс. рабочих мест вдобавок к увольнениям, о которых было объявлено ранее.