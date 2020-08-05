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В Киеве ограничат движение по Южному мосту почти до конца сентября

Среда, 5 августа 2020, 18:20
 

На Южном мосту в Киеве ограничат движение транспорта крайней правой полосе с 7 августа по 28 сентября.

Источник: "Киевавтодор"

Дословно: "На Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе.

 

Во время работ движение будет частично ограничено (крайней правой полосой)".

Детали: Движение частично ограничат с 22:00 7 августа по 28 сентября.

В коммунальной корпорации извинились за неудобства.

Украинская правда

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Киев транспорт

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