Кабмин определил размер годового вознаграждения для набсовета "Нафтогаза"

Кабмин на заседании 5 августа определил размер годового вознаграждения членов наблюдательного совета "Нафтогаза" - 2,9 млн грн.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

По его словам, это максимально допустимый уровень в отрасли.

Гончаренко добавил, что чистый доход от реализации продукции "Нафтогаза" за 2019 год - 178,3 млн грн.

Напомним:

17 января президент Владимир Зеленский поручил премьеру Алексею Гончаруку "разобраться с вопросом" премии в 1% топ-менеджмента "Нафтогаза" от уплаченных Газпромом 2,9 млрд долларов и намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".

Наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусовправлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.

Согласно решению наблюдательного совета, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов - 1% от суммы выигрыша в споре с "Газпромом". В 2018 году было выплачено 20 млн долларов.

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство обратилось к каждому наблюдательному совету госпредприятий с просьбой воздержаться от выплат крупных премий.

В феврале исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева в связи с невыплатой ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

Экономическая правда