"Укрзализныця" сэкономила 25 миллионов на закупках металла

С начала этого года "Укрзализныця" сэкономила более 25 млн грн от планового финансирования на централизованных закупках металлопродукции.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Рынок металла имеет свою специфику: он низкоконкурентный. Фактически в Украине есть только два производителя, которые могут удовлетворить потребности Укрзализныци в продукции черного металлопроката.

Для достижения экономии средств при закупках этой продукции Укрзализныця осуществила укрупнения тендеров и оптимизировала подход к расчету ожидаемой стоимости", - и.о. председателя УЗ Иван Юрик.

В 2020 году весь объем годового плана закупок металлопродукции (расходы ОРЕХ) обеспечен 36 процедурами (47 лотов), из которых только 4 процедуры (5 лотов) не состоялись.

Для сравнения, в прошлом году для обеспечения компании необходимым объемом продукции, было проведено 111 тендерных процедур (131 лот), из которых успешными были только 59 (64 лота).

В компании сообщают, что укрупнение тендеров существенно оптимизировало сам процесс закупок и, соответственно, значительно упростило его администрирования.

Кроме этого, была проведена масштабная работа по оптимизации установки ожидаемой стоимости металла. На основании анализа данных системы мониторинга по каждой позиции, учитывая низкую конкуренцию на рынке, Укрзализныця установила ожидаемую стоимость на минимальном уровне, в среднем на 9% ниже плановых показателей.

Кроме того, в некоторых случаях цена дополнительно снижалась и на торгах, поэтому в целом ожидаемая стоимость от плановой снижена примерно на 10%.Также в УЗ считают, что в текущем году улучшилось качество работы с рынком.

Об этом свидетельствует тот факт, что участники тендеров по этой категории продукции в 2020 году подали только 2 требования, тогда как в прошлом году они подали 96 требований и 1 жалобу (которая не была удовлетворена).