Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

5 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:15 установились на уровне 27,67 - 27,69 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,67 - 27,69 гривни;

Евро - 32,75 - 32,77 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,57 - 27,82 гривни. Евро покупают по 32,23 гривни, продают по 32,80 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,61 - 27,63 гривни, евро - 32,44 - 32,55 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,61 - 27,68 гривни, евро - 32,44 - 32,57 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 5 августа на уровне 27,82 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,72 евро (на 4 августа - 32,52 гривни).

5 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни.

Экономическая правда