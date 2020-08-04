Проводникам поездов разрешат пользоваться газовыми баллончиками
Работникам Укрзализныци разрешат пользоваться газовыми баллончиками для защиты.
Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире Общественного радио
Прямая речь: "Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики".
Детали: Криклий добавил, что также рассматривали и достаточно активно обсуждали возможность использования электрошокеров. Но, по его словам, такие спецсредства разрешены только для полицейских.
А что касается работников Укрзализныци – то использовать газовый баллончик лучше, чем не использовать ничего вообще.
Предыстория:
В ночь на 31 июля на пассажирку поезда Анастасию Луговую в купе напал неизвестный мужчина, одетый только в трусы. Он сначала избил женщину, а затем начал к ней приставать на глазах у ее сына. Нападавшим оказался ранее судимый Виталий Рудзько 1975 года.
Соломенский райсуд Киева арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на Луговую, на 2 месяца без права внесения залога.
Луговая опасается, чтобы напавшего не признали психически больным. По ее словам, мужчина все делал осознанно и продумал каждую деталь.
Укрзализныця сообщила, что уволит проводницу и работников поезда Киев-Мариуполь, где мужчина без билета избил и пытался изнасиловать пассажирку.
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