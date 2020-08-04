Мининфраструктуры запустило новый сервис об улучшении безопасности дорожного движения

На сервисе открытых данных транспортной отрасли появился новый раздел (https://bi.e-transport.gov.ua/road-safety), который содержит актуальную информацию по улучшению безопасности дорожного движения в разных областях Украины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

В частности, в новом разделе будет появляться информация о строительстве современных и безопасных пешеходных переходов и кольцевых развязок, установлению автономного освещения для улучшения видимости в вечерние промежутки времени, обустройстве островков безопасности, светофоров и т.п.

"Безопасные и качественные дороги в Украине - наш главный приоритет. В этом году мы восстанавливаем рекордное количество километров автодорог, поэтому должны, прежде всего, заботиться о безопасности людей на дорогах.

Чтобы каждый мог следить за улучшением безопасности дорожного движения в своем регионе, мы запустили отдельный раздел на сервисе открытых данных транспортной отрасли. И будем дальше работать над максимальной прозрачностью и открытием данных в отрасли", - заявил Криклий.

В частности, в новом разделе "Повышение безопасности дорожного движения" на транспортном портале содержится интерактивная карта Украины с обозначением всех объектов инфраструктуры, которые введены для повышения безопасности дорожного движения. Также есть данные об исполнителях и статус этих объектов.

Экономическая правда