В КГГА рассказали, когда после ремонта возобновит работу фуникулер

После смены шпал, колес и внутренней обшивки вагонов, а также обновления контактной сети обновленный Киевский фуникулер будет ждать пассажиров после 21 августа.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Отмечается, что ремонтные работы проводятся ежегодно в тот же период.

"Так, в течение августа будут отремонтированы машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть. Также заменят колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, проведут полный осмотр оборудования.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой", - говорится в сообщении.

Экономическая правда