В КГГА рассказали, когда после ремонта возобновит работу фуникулер
После смены шпал, колес и внутренней обшивки вагонов, а также обновления контактной сети обновленный Киевский фуникулер будет ждать пассажиров после 21 августа.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".
Отмечается, что ремонтные работы проводятся ежегодно в тот же период.
"Так, в течение августа будут отремонтированы машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть. Также заменят колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, проведут полный осмотр оборудования.
После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua