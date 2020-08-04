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В суда просят признать состав Нацкомиссии по тарифам некомпетентным

Вторник, 4 августа 2020, 09:00
 

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Суд просят признать состав комиссии таким, что не имеет компетенции.

Источник: пресс-служба ОАСК

Детали Суд просят признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Истец отмечает, что полномочия четырех из семи членов регулятора не действуют с 1 февраля 2020 года, что, по его мнению, влечет определение всей комиссии такой, что не имеет соответствующей компетенции.

На данный момент судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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суд НКРЭ

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