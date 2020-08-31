Юридическая фирма GOLAW рекомендована международным рейтингом IFLR1000 в сферах банкинга и реструктуризации

Юридическая фирма GOLAW рекомендована ведущим международным рейтингом IFLR1000 2021 (International Financial Law Review) в двух категориях:

Банковское и финансовое право;

Реструктуризация и банкротство.

IFLR (International Financial Law Review) - ведущий международный рейтинг в сфере финансового права. Начиная с 1990 года, исследовательская комиссия определяет лучших юристов и юридические фирмы соответствующей специализации в более чем 120 юрисдикциях мира.

Результаты рейтинга основаны на отзывах клиентов, а также на оценке реализованных проектов фирмы за последние 12 месяцев.

Главным отличием IFLR от других юридических исследовательских программ является специализация в сфере банкинга, финансов и корпоративного права.

GOLAW - международная юридическая фирма, офисы которой расположены в Киеве (Украина) и Берлине (Германия). Клиентами фирмы являются представители среднего и крупного бизнеса, среди которых отечественные и международные компании, а также частные клиенты и инвесторы, которые ведут бизнес в Украине или планируют выход на украинский и / или иностранные рынки.