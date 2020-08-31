SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником

С его помощью можно будет измерять влажность почвы и собирать информацию для аграрной отрасли Аргентины. Это уже второй спутник такого вида, первый запустили еще в 2018 году.
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Напомним:
Сейчас на орбите Земли находится более 500 космических аппаратов SpaceX. Их назначение - предоставление доступа в интернет пользователям на всей планете.
Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае 2019 года.