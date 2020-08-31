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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником

Понедельник, 31 августа 2020, 09:50
 

Американская компания SpaceX отложила запуск очередной партии спутников Starlink из-за плохих погодных условий. Вместе с тем с Земли стартовала ракета-носитель Falcon-9 с аргентинским спутником зондирования SAOCOM.

Источник: SpaceX в twitter.

Детали: Попробуют запустить новую партию Starlink 1 сентября в 9:29.

Falcon-9 выводит на орбиту спутник SAOCOM 1B, который создали для отслеживания погодных условий на Земле.

С его помощью можно будет измерять влажность почвы и собирать информацию для аграрной отрасли Аргентины. Это уже второй спутник такого вида, первый запустили еще в 2018 году.

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Напомним:

Сейчас на орбите Земли находится более 500 космических аппаратов SpaceX. Их назначение - предоставление доступа в интернет пользователям на всей планете.

Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае 2019 года.

Украинская правда

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SpaceX Маск

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