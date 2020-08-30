В Госдепе США обеспокоены намерениями Китая приобрести "Мотор Сич"

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонную беседу с президентом Владимиром Зеленским в которой выразил обеспокоенность намерениями Китая приобрести "Мотор Сич".

Источник: сообщение Госдепа

Детали: Госсекретарь Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности Соединенных Штатов инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".

Дословно: "Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич".

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Напомним:

Запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.

25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев допускает возможность попадания "Укрборонпрома" под санкции СШАчерез операции по покупке "Мотор Сичи" совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.