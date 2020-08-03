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Укрзализныця закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь

Понедельник, 3 августа 2020, 16:54
 

Укрзализныця остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь и обратно в соответствии с решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Источник: сайт УЗ

Дословно: "По состоянию на 1 августа билеты уже не продавались до станций Луцк и Тернополь на даты, начиная с 3 августа, как это предусмотрено решением".

Детали: Ограничение действует для поездов:

  • №41/42 Днепр-Трускавец,
  • №98/97 Ковель-Киев,
  • №88/87 Ковель-Новоалексеевка,
  • №12/11 Одесса-Львов,
  • №81/82 Киев-Ужгород,
  • №49/50 Киев-Трускавец,
  • №136/135 Черновцы-Одесса,
  • №108/107 Одесса-Ужгород,
  • №110/109 Львов-Херсон,
  • №86/85 Львов-Новоалексеевка,
  • №715/716 Киев-Львов.

Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк, Тернополь или обратно, предложили компенсацию полной стоимости билетов.

Укрзализныця просит с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать работе железнодорожной отрасли.    

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Предыстория:

С 1 августа в Украине введен новый подход к адаптивному карантину из-за распространения болезни COVID-19, поэтому 31 июля страну поделили на 4 зоны по уровню эпидемической опасности. Красной зоной с 3 августа объявлены города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области. Всего в 8 областях есть красные, оранжевые или желтые зоны.

"Укрзализныця" объявила, что с 3 августа и на время пребывания Луцка и Тернополя в "красной зоне" в них временно не будут останавливаться поезда дальнего следования.

Власти и Луцка, и Тернополя не согласились с решением центральной власти и заявили, что не будут усиливать карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверял, что политического подтекста в разделе на зоны нет, решение принимала комиссия ТЭБ и НС на основе 4 показателей. А заместитель министра, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что показатели учитываются за 5 дней подряд, поэтому Киев – в зеленой зоне, несмотря на большой прирост новых больных каждые сутки.

Украинская правда

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Укрзализныця

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