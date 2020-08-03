"Мясомаркет" в коллаборации с "the М’ясКо"": мяса много не бывает

Агрохолдинг МХП уже готов познакомить своих потребителей с ещё одним "Мясомаркетом", который любезно открывает свои двери и приглашает посетителей пряными ароматами самой разнообразной мясной гастрономии.

Поэтому сегодня, 31 июля, свою работу начал уже третий мясной магазин сети. На этот раз — в Николаеве. Для безопасности посетителей мероприятие прошло с соблюдением дистанции и всех карантинных норм.

Особенностью сегодняшнего открытия стало то, что благодаря коллаборации "Мясомаркета" с уже существующей сетью "the М’ясКо" перед посетителями предстает широкий выбор товаров: 180 различных мясных позиций! Клиентам предлагают свежую продукцию, а также полуфабрикаты и готовые блюда.

Среди такого количества мяса действительно сложно выбирать, поэтому посетителям с радостью помогут "мясные сомелье", которые не только проконсультируют по выбору, но и, при необходимости, дадут советы по приготовлению вкусных мясных блюд на завтрак, обед или ужин. Поэтому довольными останутся все: и опытные хозяйки, и кулинары-любители.

"Я хочу видеть Николаев красивым! Весь город должен быть таким же светлым и красивым, как этот магазин. Хочу, чтобы такое качество сервиса и подход к потребителю был повсюду.

В этой точке наши партнеры приложили много усилий для того, чтобы сделать людей счастливыми. В Николаеве появится не один наш магазин, здесь их будет много — 20 или даже 30!

А задача нашей сети заключается в том, чтобы у наших посетителей было больше времени на семью, который они не тратили бы на рутинную работу, потому что мы уже все сделали вместо них, все подготовили.

Наши клиенты — наибольшая ценность для нас", — поделился впечатлениями от открытия Юрий Косюк, председатель правления МХП.

Также значительные впечатление вызвал у владельца компании и сам магазин: "Это вау! Я не ожидал такого! Я уже говорил своим партнерам, что они были именно теми драйверами, которые мотивировали, меняли нас.

Я очень благодарен. Это, наверное, самая мотивированная клиентоориентированная компания. Этот магазин однозначно превзошел мои ожидания. Очень красиво!".

Николаевскими партнерами МХП стали Игорь и Жанна Дымокуровы, владельцы фирмы "Диадема-Консалтинг", с которыми компания сотрудничает уже на протяжении 15 лет. Они, как и Юрий Косюк, поддерживают идею современного сервиса и индивидуального обслуживания каждого гостя.

"Новый магазин вам понравится, полюбится и будет всегда идти рядом с вами и удовлетворять все ваши потребности и запросы. Мы гарантируем, что каждый ваш отзыв будет услышан, ведь мы продолжаем работать над собой.

Хочу также выразить благодарность всей нашей команде и нашему надежному партнеру Юрию Косюку за многолетнее сотрудничество", — делится один из первых партнеров "Мясомаркета" Игорь Дымокуров.

Цель каждого магазина сети — полностью удовлетворить гастрономические потребности своих клиентов, поэтому франчайзи выбираются не случайно.

Именно они знают об особых потребностях жителей своего города и помогают в налаживании связи с ними. Кроме того, учитываются и особенности расположения: очень важно, чтобы магазин находился в максимально удобном для всех месте, чтобы его гости без лишних хлопот смогли приобрести любимые продукты.

Такой заботой и особым подходом МХП планирует поделиться до конца года с жителями еще 20 городов Украины!

Напомним, в агрохолдинге МХП взяли курс на трансформацию с сырьевой в кулинарную компанию.

Одними из первых шагов стали открытия новых форматов: магазинов "Мясомаркет", гастростудии "Секреты Шефа" и точки перекуса "ХО перекусить?" от ТМ "Бащинский".