Россиянин готовил масштабную кибератаку на Tesla

Рабочий завода компании Tesla отказался от 1 миллиона долларов, тесно сотрудничал с ФБР и предотвратил запланированную хакерскую атаку на производителя электромобилей.

Источник: портал Teslarati, Илон Маск в Twitter.

Детали: Ранее в США арестовали 27-летнего гражданина России Егора Крючкова по подозрению в подготовке кибератаки. Теперь же стало известно, что речь идет о компании Tesla.

Один из ее основателей Илон Маск подтвердил, что готовилась серьезная атака.

По данным Teslarati, история началась в июле, когда Крючков связался с русскоговорящим гражданином США, работающим на заводе Tesla Gigafactory Nevada (производит уккумуляторы –ред.). Сотрудник, личность которого не разглашается, имеет доступ к компьютерным сетям производителя электромобилей.

16 июля гражданин России связался с сотрудником Giga Nevada через WhatsApp с просьбой встретиться с ним в Спарксе, штат Невада.

Во время их "деловой" встречи Крючков предложил, чтобы сотрудник Tesla внедрил вредоносное ПО, предоставленное Крючковым и его соратниками, в систему производителя электромобилей, которое позволит хакерам извлекать корпоративные и сетевые данные компании. За них россиянин рассчитывал потребовать выкуп.

За участие в схеме сотруднику завода предложили сначала 500 тысяч долларов, а потом 1 миллион - наличными или биткойнами.

Сотрудник Giga Nevada сообщил о запланированной атаке команде кибербезопасности Tesla, которая, в свою очередь, связалась с ФБР.

С помощью бюро расследований сотрудник Tesla продолжал общаться с Крючковым, пытаясь получить как можно больше информации о процессах, процедурах и инфраструктуре хакеров. Усилия оказались плодотворными. В одном из разговоров хакер, как сообщается, хвастался, что его команда недавно получила выкуп на сумму более 4 миллионов долларов от известной компании. Более поздние отчеты показали, что речь идет о компании CWT Travel, которая, как сообщается, заплатила выкуп в размере 4,5 миллиона долларов.

Крючков был задержан 22 августа 2020 года в Лос-Анджелесе. В настоящее время хакер находится под стражей до суда.