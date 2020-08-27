В борту танкера "Делфи" огромная пробоина: туда можно заплыть на лодке

Начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов сообщил, что в борту танкера "Делфи", который сел на мель возле Одессы, за 9 месяцев образовалась огромная пробоина, которую придется герметизировать.

Источник: местное издание "Думская"

Прямая речь: "Если Вы сумели заметить, после вчерашних работ правый борт поднялся из воды и стало видно, что его практически нет - за 9 месяцев его разбило о бетонный траверс пляжа. Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке. Специалисты в течение нескольких дней должны решить, что с ним делать, на это понадобится около недели".

Детали: По его словам, 27 августа водолазы должны приступить к детальному обследованию правого борта.

После этого специалисты составят план мероприятий по заделке пробоин и герметизации отсеков.

Сахаутдинов сообщил, что к следующему этапу — возобновлению плавучести танкера, можно будет приступить примерно через неделю.

Он отметил, что танкер удалось поставить на ровный киль и теперь крен судна составляет 18 градусов, что значительно облегчает будущие работы и позволяет легко передвигаться по палубе.

Начальник администрации порта добавил, что с судовладельца "Делфи", британской компании MISTER DRAKE PC, потребуют компенсацию за проведенные работы.

Прямая речь: "Администрация порта несла ежедневные расходы по мониторингу экологической обстановки вокруг танкера, по установке бонов и устранению последствий загрязнения. Мы обязаны выставить судовладельцу эти расходы".

Что было раньше: 26 августа затонувший у Одессы танкер "Делфи" поставили на ровный киль почти через год после аварии. Судно планируют убрать с берега до начала сезона штормов.

Работы по подъему танкера Delfi начались 24 июля. Это не первая попытка поднять судно.

Предыстория:

22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.

Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.

Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

24 июля стало известно, что затонувшем судну в Одессе дадут статус катастрофы, поскольку из него опять вытекла нефть.

Танкер пробыл на берегу Одессы 9 месяцев, только после этого его подняли и планируют убрать до начала сезона штормов.

Украинская правда