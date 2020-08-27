МХП и "Органическая Украина" подписали Меморандум о партнерстве

27 серпня в центральному офісі МХП підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство щодо відновлення родючості українських ґрунтів та розвитку органічного виробництва в Україні та у світі між "МХП" та ГС "Органічна Україна".

Документ підписали: Голова правління МХП Юрій Косюк та президент ГС "Органічна Україна" Олена Березовська.Також на заході був присутній Олександр Домбровський, Заступник Голови правління МХП

Документ закріплює наміри сторін щодо відновлення родючості українських ґрунтів, забезпечення споживачів українською органічною продукцією, впровадження концепції сталого виробництва та сталого споживання, що базується на міжнародних екологічних вимогах та стандартах.

Наташа Кравчук, НВ

"Стан вітчизняних ґрунтів стає вже не аграрним питанням, а проблемою екологічної безпеки. В Україні близько 8% світового запасу чорнозему. Але все це дуже вичерпний ресурс. І що буде з ґрунтами, а значить і з нами, в найближчі роки — теж залежить від нас.

Органічний сектор сільського господарства в Україні знаходиться у процесі стійкого зростання з початку 2000-х років. Проте, існують значні можливості для подальшого росту в цьому секторі, особливо завдяки географічній близькості до зростаючих органічних ринків Європейського Союзу (ЄС), а також за рахунок значного нереалізованого потенціалу внутрішнього органічного ринку України.

Наша мета – сталий та збалансований розвиток аграрного сектору України, основою якого є екологічно чисте виробництво.

Для досягнення стратегічних цілей України – відновлення родючості українських ґрунтів та потужного виходу на глобальний ринок органічної продукції, необхідно зробити перший крок.

Тому сьогодні ми підписуємо меморандум про стратегічне партнерство з Громадською спілкою "Органічна Україна", - зазначив Юрій Косюк, Голова правління МХП.

"Перед Україною стоїть національний виклик: деградація українських ґрунтів, чи їх відновлення для майбутніх поколінь.

Від якості ґрунтів залежить продовольча безпека, розвиток агросектору та реалізація експортного потенціалу України. Зміни клімату, дефіцит ґрунтової вологи та ерозія – це фактори, що негативно впливають на агровиробництво, зменшуючи врожайність.

Сьогодні людство накопичує "екологічний борг", адже кількість використаних ресурсів вже перевищує той обсяг, який Земля здатна відновити за рік.

Цього року 22 серпня – це день, коли людство вчергове вичерпало ресурси планети, яким потрібен один рік на відновлення.

Вчасно реагуючи на глобальні виклики МХП вибудував унікальну модель циркулярної економіки.

Наша компанія ефективно використовує органічні відходи, що утворюються в процесі діяльності підприємств групи МХП, для виробництва "зеленої" енергії та органічних добрив, які використовуються як для відновлення земельних угідь МХП, так і сусідніх фермерів.

Ми почали реалізацію програми "Відновлення родючості українських грунтів за допомогою органічних добрив" та проекту "Органічний гектар" і вже маємо перші позитивні результати. Стратегічне партнерство МХП та спілки "Органічна Україна" має на меті сформувати умови для формування чистого довкілля, відновлення родючості наших грунтів та забезпечення українців якісною та органічною продукцією – а це є основою їх здоров’я", - підкреслив Олександр Домбровський, Заступник Голови правління МХП.

"Сильне партнерство – це наміри і мрія, які я шукала і очікувала на ринку України. Дуже добре, що МХП є індустріальною компанією, тому що органічне виробництво хоче бути індустріальним і має бути впровадженим у всі сфери життя.

Ціль діяльності "Органічної України" - це органічні продукти на столі у кожного українця. Годуючи себе, робіть правильний вибір.

Ключові рішення приймають стратегічні лідери у своїх галузях. Вони є реалізаторами ідей. Для мене особисто є важливою комунікація з людьми, які розділяють однаковий сенс життя і тому важливо мати спільний світогляд та бачення.

Вдячна МХП за готовність до партнерства.

Наші позиції прості: це відновлення родючості ґрунтів, розвиток органічного виробництва, сприяння реалізації державної політики і у відновленні родючості ґрунтів і в формуванні органічного сектору.

Але за цими простими позиціями стоїть величезна робота, яку ми запланували провести разом", - прокоментувала Олена Березовська, президент ГС "Органічна Україна".