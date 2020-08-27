Глава Wizz Air пригрозил закрыть базу в Киеве из-за работы профсоюза
Глава Wizz Air Йожеф Варади пригрозил закрыть базу в Киеве, если работники не согласятся прекратить работу профсоюза,
Об этом сообщила Федерация европейских работников транспорта (ETF) передает avianews.com
По данным организации, пика конфликта стороны достигли в конце июля, когда лоу-кост уволил четырех сотрудников, причастных к новому профсоюзу — Юлию Баталину, Анну Теременко, Артема Тригуба и Андрея Чумакова.
В сообщении ETF указывается, что члены экипажей создали профсоюз 17 мая и 22 мая уведомили местное руководство об этом.
"Менеджмент никак не ответил на это и не признал профсоюз каким-либо способом, взамен начал агрессивную антипрофсоюзную кампанию", — подчеркнули в ETF.
avianews.com направил запрос в пресс-службу венгерского лоу-коста с просьбой прокомментировать ситуацию.
После начала кризиса в авиации в связи с пандемией COVID-19 Wizz Air анонсировал сокращение 19% от общего числа персонала и уменьшение зарплат.
База в Киеве уменьшилась с четырех до трех самолетов. Один из бортов авиакомпания направила во Львов, где с 1 июля открыла вторую базу в Украине.
Ранее жесткую политику переговоров с профсоюзами применяла авиакомпания Ryanair. В июле лоу-кост заявил о закрытии базы в аэропорту Франкфурт-Хан, поскольку не смог договориться с пилотами о сокращении зарплат
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