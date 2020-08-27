Украина и Германия основали энергетическое партнерство

Исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец и министр экономики Германии Петер Альтмайер договорились о начале энергетического партнерства между двумя странами.

Соответствующее межправительственное заявление они подписали в среду, 26 августа, во время визита Буславец в Берлин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

В частности, страны договорились усилить сотрудничество с интеграции энергетических рынков Украины в ЕNTSO-E, повышение уровня энергетической безопасности, декарбонизации экономики, обмена инновациями в энергетических технологиях и реализации совместных проектов в сферах развития "зеленой" энергетики, цифровизации энергетической инфраструктуры и создание современной энергетической системы.

Буславец прокомментировала, что "подписание совместного заявления является началом нового уровня диалога между Украиной и Германией в сфере энергетики".

"Уверена, что это станет импульсом для реализации новых стратегически важных проектов по реформированию угольной отрасли и трансформации угольных регионов, развития возобновляемой энергетики, в частности, водородной и ее интеграции в сеть, повышения использования технологий энергоэффективности во всех секторах экономики", - подчеркнула она.

Киев и Берлин намерены способствовать энергетической трансформации, осуществлять обмен наработками правительственной политики в сфере энергетики, улучшать условия для инвестиций частного сектора в постоянную энергетику.

Напомним, в июле ЕС определил Украину своим приоритетным партнером в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок.