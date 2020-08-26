Правительство Франции представит план экономического восстановления объемом 100 млрд евро

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в среду, что его правительство 3 сентября представит план восстановления экономики на 100 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сначала представление плана ожидалось во вторник 25 августа, но его обнародование было отложено на неделю.

Новый план дополняет существующие меры, которые составляют 460 млрд евро государственных расходов и гарантий по кредитам.

Кастекс подчеркнул важность плана восстановления, намекнув, что экономические проблемы теперь больше беспокоят правительство, чем ситуация в системе здравоохранения.

"Хуже всего будет, если мы окунемся в экономический и социальный кризис, который будет хуже, чем кризис в области здравоохранения", - сказал Кастекс в интервью радио France Inter.

Кастекс пояснил, что 40 млрд евро поступят из европейского плана восстановления. "Вы должны отдать должное Европе, когда она выполняет свою работу", - сказал он.

План восстановления также включает 2 млрд евро для сектора культуры, Кастекс назвал "беспрецедентным".

Европейская правда