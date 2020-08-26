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В Одессе пытаются поднять танкер "Делфи": палуба уже над водой

Среда, 26 августа 2020, 12:54

Затонувший на берегу возле Одессы танкер "Делфи" вновь пытаются поднять из воды, судно планируют убрать до начала сезона штормов.

Источник: Facebook-страница главы ОГА Максима Куцого, местное издание "Думская"

Прямая речь Куцого: "Именно сейчас на месте затонувшего танкера четыре буксира пытаются поставить судно на ровный киль для дальнейшей транспортировки.

В течение часа специалисты компании Краншип, которая безвозмездно проводит эти работы, планируют откачать воду, наполнить воздухом танки правого борта и протестировать на прочность конструкции, которые приварили к корпусу для подъема.

Это важнейший этап работ, ведь после выравнивания станет понятно - в каком состоянии правый борт и как дальше транспортировать танкер.

Надеюсь, эта попытка станет удачной. Специалисты работают ежедневно, чтобы поднять Делфи к сезону штормов".

 
 
 

Детали: Местное издание сообщает, что танкер подняли уже на 75%. Так, над уровнем воды виднеется вся палуба.

Сейчас судно, лежавшее на боку, практически удалось перевернуть.

Это уже не первая попытка поднять судно.

 

Что было раньше: 24 июля стало известно, что затонувшем судну в Одессе дадут статус катастрофы, поскольку из него опять вытекла нефть.

Также 24 июля начались работы по подъему танкера Delfi, который сел на мель возле Одессы и перевернулся в ноябре 2019 года.

 

Предыстория:

  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
  • Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
  • Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
  • Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.
  • Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".
Украинская правда

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