Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью в случае запуска АЭС в Островце

Латвия собирается прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью в случае запуска новой атомной электростанции в городе Островец.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал премьер Латвии Кришьянис Кариньш во вторник после правительственного заседания.

Премьер отметил, что этот вопрос обсуждался и ранее, прежде всего с точки зрения ядерной безопасности.

"Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения относительно ядерной опасности только растут", - добавил он.

По его словам, после прекращения торговли с Беларусью Латвия планирует торговать электроэнергией с третьими странами. Минэкономики на этот случай подготовит план действий вместе с коллегами из Эстонии, Литвы и Еврокомиссией.

Напомним, Вильнюс настаивает на том, что все балтийские соседи - Латвия, Литва и Эстония - должны вместе бойкотировать атомную энергию с белорусской АЭС в Островце, строительство которой сейчас находится на завершающем этапе.

Позиция Литвы заключается в том, что новая белорусская АЭС, расположенная в 50 километрах от Вильнюса, опасна и может использоваться Кремлем как инструмент политического давления и на Беларусь, и на страны Балтии.

В феврале 2020 года страна Балтии обязались подписать декларацию о намерениях не покупать электроэнергии с Островецкой АЭС, но определенное время Латвия не соглашалась с полным отказом.

В связи с этим президент Литвы не явился на традиционный саммит балтийских лидеров в середине июня и страна попросила ЕС о посредничестве для согласования позиций.

Европейская правда