Военизированная охрана начала работу в поездах "Укрзализныци"

25 августа "Укрзализныця" запустила пилотный проект по внедрению военизированной охраны в поездах. Сейчас работают 40 сотрудников.
Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook
Прямая речь Криклия: Безопасность пассажиров - приоритет №1 в работе транспорта. Поэтому мы возвращаем охрану в наши поезда. С сегодняшнего дня "Укрзализныця" начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ.
Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.
Детали: На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:
- №10 / 9 Мариуполь - Киев
- №29 / 30 Киев - Ужгород
- №38 / 37 Киев - Запорожье
- №49 / 50 Киев - Трускавец
- №63 / 64 Харьков - Киев
- №79 / 80 Днепр - Киев
- №92 / 91 Львов - Киев
- №102 / 101 Киев - Херсон
- №106 / 105 Одесса - Киев
- №136 / 135 Киев - Покровск
В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.
Также "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт.
Предистория:
- В ночь на 31 июля на пассажирку поезда Анастасию Луговую в купе напал неизвестный мужчина, одетый только в трусы. Он сначала избил женщину, а затем начал к ней приставать на глазах у ее сына. Нападавшим оказался ранее судимый Виталий Рудзько 1975 года.
- Соломенский райсуд Киева арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на Луговую, на 2 месяца без права внесения залога.
- Укрзализныця сообщила, что уволит проводницу и работников поезда Киев-Мариуполь, где мужчина без билета избил и пытался изнасиловать пассажирку.
- Работникам Укрзализныци разрешат пользоваться газовыми баллончиками для защиты также там обещали выйти на того, кто "крышует" поборы между проводниками и пассажирами без билетов.