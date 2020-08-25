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Дорогу возле Шулявского моста перекроют до сентября

Вторник, 25 августа 2020, 18:08

С 26 августа по 1 сентября на съезде Шулявского путепровода временно закроют движение транспорта.

Источник: пресс-служба горсовета Киева со ссылкой на КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева"

Детали: С 8:00 26 августа, к 8:00 1 сентября проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы будет временно закрыто.

Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода.

Напомним: В июле на Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование и прокладку инженерных сетей.

Украинская правда

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