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СБУ разоблачила миллионные схемы в "Укртрансбезопасности" на закупках весовых комплексов

Вторник, 25 августа 2020, 14:12
 

Служба безопасности Украины разоблачила механизм растраты бюджетных средств экс-руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека) более чем 100 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали схему в 2018 году через публичную закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур.

По версии следствия, должностные лица Укртрансбезопасности в сговоре с компаниями приобрели габаритно-весовые комплексы по завышенной стоимости.

К тому же комплектация оборудования не позволяла их использования по целевому назначению.

 

По заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб почти 109 миллионов гривен.

Правоохранители провели санкционированные судом следственные действия в помещениях Министерства инфраструктуры, Укртрансбезопасности и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъята документация, которая подтверждает противоправную сделки.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщение фигурантам производства о подозрениях.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский поставил задачу Министерству инфраструктуры перезагрузить Государственную службу по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), а также установить 50-80 комплексов автоматического весового контроля.

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СБУ дороги

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