Рада ратифицировала кредит от ЕС на 1,2 миллиарда евро
Вторник, 25 августа 2020, 13:22
Верховная Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании с ЕС по кредитному соглашению на 1,2 миллиарда евро, которое Украина подписала 23 июля 2020.
За соответствующее решение проголосовали 248 нардепов.
Соглашение вступает в силу с даты получения Европейским Союзом официального уведомления от Украины о том, что все конституционные и юридические требования для вступления в силу этой Кредитным соглашением выполнено.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Экономическая правда
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