Рада ратифицировала кредит от ЕС на 1,2 миллиарда евро

Верховная Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании с ЕС по кредитному соглашению на 1,2 миллиарда евро, которое Украина подписала 23 июля 2020.

За соответствующее решение проголосовали 248 нардепов.

Соглашение вступает в силу с даты получения Европейским Союзом официального уведомления от Украины о том, что все конституционные и юридические требования для вступления в силу этой Кредитным соглашением выполнено.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Экономическая правда