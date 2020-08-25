Все разделы
Укр / Рус

Рада ратифицировала кредит от ЕС на 1,2 миллиарда евро

Вторник, 25 августа 2020, 13:22
 

Верховная Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании с ЕС по кредитному соглашению на 1,2 миллиарда евро, которое Украина подписала 23 июля 2020.

За соответствующее решение проголосовали 248 нардепов.

Соглашение вступает в силу с даты получения Европейским Союзом официального уведомления от Украины о том, что все конституционные и юридические требования для вступления в силу этой Кредитным соглашением выполнено.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!