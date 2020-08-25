Диджитал-испытание для фармкомпаний: главное – успеть за спросом

Доступ к лекарствам, как и к продуктам питания, остается одним из основных приоритетов повсеместно, особенно сейчас.

В то же время нынешняя "консервация" высокого спроса не означает, что традиционная бизнес-модель сектора остается по-прежнему эффективной.

Текущий кризис свидетельствует о критической значимости оцифровки всех связанных с фармацевтикой сервисов.

Кроме того, цифровые решения, ориентированные на ключевые потребности фармы, покрывают все производственные, лабораторные, логистические и организационные вопросы, когда выиграть время равносильно уже не лидерству, а спасенным жизням.

Сегодня диджитализация отрасли – обязательная мера в ответ на первый взгляд скрытые изменения в поведении потребителей, а также на процессы создания, исследования, распределения и своевременных поставок лекарств и услуг, которые глобально влияют на всю фармацевтику в долгосрочной перспективе.

Трансформация спроса

Фармацевтика, в отличие от медицины, постоянно пребывает в состоянии "встряски" по причине необходимости максимально оперативно реагировать - и прямо, и косвенно - на эпидемии и бесконечное количество болезней.

Медицина по своей сути может быть обессилена многими факторами, но без системного снабжения медикаментами и медоборудованием – бессильна в принципе.

Когда в фарму плотно проросли технологии, они априори стимулировали ее работать на опережение. Но разница между инновационными решениями, используемыми для создания препаратов, и диджитал-решениями для обеспечения полного высокотехнологичного цикла всех этапов их реализации - огромна.

Это подтверждает свежая статистика: по данным Statista 2020, еще в 2014 глобальный фармацевтический рынок онлайн, со всеми внедренными на тот момент ИТ-технологиями, оценивался в 29 млрд. дол.

Состоянием на сегодня эта цифра уже выросла почти вдвое, а к 2023 может достичь 128 млрд. дол.

Неизбежные меры

Нынешнее внимание фармацевтической промышленности, безусловно, уделяется, в первую очередь, тому, как реагировать на текущие потребности мирового масштаба.

И, тем не менее, пустые склады или аптечные полки, чего по сей день так и не случилось, не ключевая проблема.

Более серьезный вопрос заключается в том, как производители фармпродукции смогут поддерживать свою логистическую цепочку перед лицом более длительных изменений, чем те, которые вызваны временными обстоятельствами.

Оцифровка производственных и бизнес-процессов в фармацевтике, со стремительным переходом на онлайн-платформы сбыта, продуцирует новые потребительские запросы и повышает ставки на конкурентоспособность на рынке.

Даже когда речь идет не о производстве, а об обеспечении работы сети аптек, без комплексных кейсов с применением RPA-AI, SAP, BI, Cloud или Virtual Network ни динамики, ни масштабирования достичь не удастся.

Более того, облегчение доступа к данным в цифровом виде будет важным шагом для обеспечения поддержки потока рабочих систем фармкомпаний. Меры по социальному дистанцированию и сокращение рабочих мест делают более важным, чем когда-либо, наличие цифровой информационной сети, которая является безопасной и доступной в любой точке мира.

Автор: Юрий Чубатюк, Президент группы компаний Everest