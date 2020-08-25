Немецкая экономика демонстрирует самое глубокое с 1970 года падение

Экономика Германии во втором квартале 2020 года упала на 9,7% - этот показатель является наихудшим с начала ежеквартального подсчета изменений ВВП Германии в 1970 году.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, такие данные во вторник предоставило статистическое ведомство ФРГ Destatis.

В то же время эти данные считаются оптимистическими, ведь по предварительным оценкам экономическое падение во втором квартале 2020 ожидалось на уровне 10,1%.

Но падение в 9,7% все равно намного худший показатель, чем на пике финансового кризиса в 2009 году, когда в первом квартале того года немецкая экономика сократилась на 4,7%.

Также, как сообщает статистическое ведомство, увеличение государственных расходов, направленных на борьбу с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, привело в Германии к бюджетному дефициту в размере 3,2%, в то время как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован профицит бюджета в размере 2,7%.

В Destatis такое рекордное падение объясняют резким снижением экспорта и импорта товаров и услуг, потребительских расходов граждан, а также инвестиций предприятий в оборудование из-за пандемии коронавируса.

В конце мая сообщалось, что экономика Германии впала в рецессию на фоне пандемии.

Европейская правда