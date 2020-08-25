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TikTok защищается от Трампа в суде

Вторник, 25 августа 2020, 09:25
 

Владельцы приложения TikTok в понедельник, 24 августа, подали относительно указа президента США Дональда Трампа иск, которым хотят оспорить ограничительные меры американских властей.

Источник: Радио Свобода

Детали: В иске отмечается, что указ Трампа, которым приказано запретить сделки с китайскими владельцами приложений TikTok и WeChat, противоречит законодательству США, ведь платформа не является "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как отмечают истцы, решение Трампа потенциально может лишить пользователей видео-приложения их "прав без каких-либо доказательств, оправдывающих такие меры".

Что предшествовало: В начале августа президент США Дональд Трамп приказал запретить сделки с китайскими владельцами приложений TikTok и WeChat, решение вступает в силу через 45 дней.

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Напомним:

7 августа президент США подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также с их дочерними структурами. Эти компании владеют TikTok и WeChat.

Также Трамп заявил, что компания Oracle может приобрести соцсеть ТikТok.

Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok.

В администрации Трампа считают, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США. Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.

Украинская правда

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Трамп США

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