Турция заявляет об открытии "крупнейшего в своей истории" газового месторождения в Черном море

Турция объявила, что обнаружила в Черном море "крупнейшее в своей истории" месторождение природного газа.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, месторождение обнаружили в зоне Tuna-1, объем природного газа в нем составляет около 320 млрд кубометров.

"Наша цель - к 2023 году передать черноморский газ в пользование народа. Турция настроена окончательно решить энергетические проблемы в стране", - заявил он, добавив, что при этом не собирается "посягать на чьи-то права и не позволит наступать на собственные".

Как ранее сообщала "Экономическая правда", турецкое нефтегазовое буровое судно Fatih начало буровые работы на этом участке в конце июля 2020 года.

Зона Tuna-1 расположена у устья дунайского блока на пересечении болгарской и румынской морских границ и внутренних вод Турции.

Ранее турецкое сейсмическое судно Barbaros Hayrettin Paşa проводило исследования в Черном море и выявило богатые запасы природного газа в блоке Дуная в турецких морских водах западного Черного моря. Румыния и Болгария уже много лет добывают нефть и газ на Дунайском блоке.

Последние попытки Турции провести исследования в Восточном Средиземноморье близ острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в отношениях с Грецией. Этот вопрос, в дополнение к ситуации в Беларуси, рассматривали на внеочередном саммите лидеров ЕС 19 августа.

Вчера появилась информация о том, что Греция и Кипр могут заблокировать санкции ЕС против Беларуси, если ЕС не даст "зеленый свет" санкциям в отношении Турции.

Кипр критикует партнеров по ЕС за "политику умиротворения" в отношении Турции.

Европейская правда