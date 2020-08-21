В 10 парах поездов "Укрзализныци" будет военизированная охрана

В конце августа "Укрзализныця" запускает пилотный проект по внедрению военизированной охраны в поездах.

Источник: "Суспільне" из ссылки ответа "Укрзализныци"

Детали: Десять пар пассажирских поездов будет сопровождать военизированная охрана для обеспечения безопасности пассажиров.

Военизированная охрана будет действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения.

Дословно: "Мы (представители "Укрзализныци"- ред.) обращались в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охранная, конечно же счет "Укрзализныци".

У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а так будет сопровождать еще и пассажирские. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где часто бывают случаи нападения".

Предистория:

В ночь на 31 июля на пассажирку поезда Анастасию Луговую в купе напал неизвестный мужчина, одетый только в трусы. Он сначала избил женщину, а затем начал к ней приставать на глазах у ее сына. Нападавшим оказался ранее судимый Виталий Рудзько 1975 года.

Соломенский райсуд Киева арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на Луговую, на 2 месяца без права внесения залога.

Укрзализныця сообщила, что уволит проводницу и работников поезда Киев-Мариуполь, где мужчина без билета избил и пытался изнасиловать пассажирку.

Работникам Укрзализныци разрешат пользоваться газовыми баллончиками для защиты также там обещали выйти на того, кто "крышует" поборы между проводниками и пассажирами без билетов.

Украинская правда