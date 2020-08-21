Brexit: прорыва в переговорах по торговому соглашению между ЕС и Британией не произошло
Последний раунд переговоров между Британией и Европейским Союзом о будущих отношениях после окончания переходного периода после Brexit прорыва не принес успеха.
Об этом со ссылкой на представителя ЕС сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".
"Ничего не сдвинулось с места. Прошли определенные технические обмены мнениями, которые не были полностью бессмысленными, но ничего примечательного из тех тем, которые имеют значение", - сказал чиновник, участвующий в переговорах.
Постоянные разногласия по поводу правил государственной помощи и квот на вылов рыбы до сих пор мешали заключению соглашения, которое, по словам ЕС, должна быть готова к утверждению во время саммита Евросоюза в октябре, чтобы обеспечить ратификацию в этом году.
Помимо самых больших камней преткновения, разногласия также сохраняются в дискуссиях по вопросам миграции, безопасности, механизмов урегулирования споров, гарантий прав человека и в других областях.
Несмотря на то, что времени осталось мало, ЕС в последние недели был относительно оптимистичным в том, что соглашение может быть достигнуто.
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