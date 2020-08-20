С 1 сентября путешествия в Египет усложнятся
Четверг, 20 августа 2020, 12:01
С 1 сентября от туристов, путешествующих в Египет, будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
Источник: Телеграмм-канал Госпогранслужбы
Дословно: "С 1 сентября Египет будет требовать от туристов, прибывающих в страну, отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19... Данное решение было принято из-за роста числа случаев инфицирования в некоторых странах".
Предыстория:
За сутки 19 августа коронавирусной болезни подтвердили 2134 лицам, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19 - это сразу три антирекорда.
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